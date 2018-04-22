Сергей Ребров в третий раз стал отцом

Супруга бывшего тренера арабского клуба "Аль-Ахли" из Джидды Сергея Реброва родила сына. Анна и ребенок, которого назвали Александром, чувствуют себя хорошо.

Напомним, что у 43-летнего легендарного динамовца это уже третий ребенок. У Сергея от первого брака есть 18-летний сын Дмитрий. Два года назад вторая жена Реброва Анна родила ему Никиту.

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Первая супруга бывшего футболиста сборной Украины четыре года назад, будучи за рулем внедорожника,попала в аварию под Киевом. Тогдапогибла беременная девушкаи пострадал ее муж в машине, в которую врезался джип Людмилы Ребровой. С тех пор Людмила с сыном Дмитрием живет в Лондоне. Если верить соцсетям, она работает в банковской сфере, а Дима занимается футболом.