Сексуальность и энергетика: невеста Зинченко призналась, чем ее очаровал Гвардиола

Украинская журналистка Влада Седан, невеста игрока "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко рассказала, какое впечатление на нее произвел главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

Хосеп Гвардиола и Влада Седан

"Мне кажется, у него какая-то особенная энергетика. Он далеко не типаж моего идеального мужчины, но от него исходит сексуальность, энергетика, что-то у него есть. Он умеет обворожить, у него необычные глаза. Есть человек, на которого хочется смотреть. Он таковым и есть. За ним интересно наблюдать, его манера, как он говорит, жестикулирует, смотрит, задумывается. Он интересный. Думаю, поэтому он и нравится всем девушкам", – заявила Седан в интервью Youtube-каналу "Трендец".

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Седан получила предложение руки и сердца от футболиста сборной Украины Александра Зинченко и ответила "да".

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