Секс-скандал с Роналду: прокуратура США сделала заявление по делу об изнасиловании

Звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет привлечен к ответственности в деле по обвинению в изнасиловании.

Ранее футболиста обвинила в сексуальных домогательствах 34-летняя Кэтрин Майорга, которая утверждала, что подверглась насилию в 2009 году. В понедельник, 22 июля, прокуратура Лас-Вегаса опубликовала заявление о том, что обвинения в адрес Роналду не могут быть доказаны, пишет ВВС.

The Sun

"Никаких обвинений не будет", – говорится в сообщении.

Отметим, что в 2010 году представители Майорги и Роналду достигли внесудебного соглашения о неразглашении скандальной информации. По данным СМИ, португалец якобы выплатил девушке 375 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский футболист Неймар сумел добиться открытия дела против модели Нажилу Триндади, которая обвинила форварда в изнасиловании.

О спорте и не только – в нашем Instagram!