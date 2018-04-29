Самая гибкая девушка на планете снялась для необычного календаря

Акробатка Юлия Гюнтель приняла участие в необычной фотосессии. Профессиональная артистка в жанре "каучук" со сценическим псевдонимом Злата снялась ироничного календаря, который называется "Требуется секретарь. Предпочтительна гибкость".

Девушка обладает редкой природной особенностью — её сухожилия чрезвычайно эластичны, что дает возможность изгибать тело в невероятные позы.

В 2012 году телевизионный канал "Discovery Channel" присвоил Юле титул − "Самая гибкая девушка в мире".

"Обозреватель" предлагает своим читателям самим оценить эту фотоработу.

Новости 10 потрясающих снимков самой гибкой девушки в мире

Юлия Гюнтель

Юлия Гюнтель

Юлия Гюнтель

Юлия Гюнтель

Юлия Гюнтель

Юлия Гюнтель

Юлия Гюнтель

Юлия Гюнтель

Юлия Гюнтель

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