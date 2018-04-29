Самая гибкая девушка на планете снялась для необычного календаря

Акробатка Юлия Гюнтель приняла участие в необычной фотосессии. Профессиональная артистка в жанре "каучук" со сценическим псевдонимом Злата снялась ироничного календаря, который называется "Требуется секретарь. Предпочтительна гибкость".
Девушка обладает редкой природной особенностью — её сухожилия чрезвычайно эластичны, что дает возможность изгибать тело в невероятные позы.
В 2012 году телевизионный канал "Discovery Channel" присвоил Юле титул − "Самая гибкая девушка в мире".
"Обозреватель" предлагает своим читателям самим оценить эту фотоработу.
Юлия Гюнтель
Юлия Гюнтель
Юлия Гюнтель
Юлия Гюнтель
Юлия Гюнтель
Юлия Гюнтель
Юлия Гюнтель
Юлия Гюнтель
Юлия Гюнтель
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