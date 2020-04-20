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20 апреля • обновлено в 13:32
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Российская конькобежка Анна Чернова наехала на СМИ из-за снимков в купальнике

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Российская конькобежка, которая находилась на Бали в начале развития пандемии коронавируса в РФ, Анна Чернова пожаловалась на СМИ, которые без ее разрешения публиковали ее фото в купальнике, а это, в свою очередь, вызвало гнев в сети.

"Мы же были около океана на солнышке, а люди сидят дома. Но преподносить информацию так, что мы жалуемся, просим помощи – это неправильно. Помню, мы поговорили в эфире с подругой, я не успела чай попить после этого, а некий журналист из непонятного издания надергал фраз, как будто мы ноем. Хотя ничего подобного не было. Наши фотографии в купальниках на океане тиражировались без разрешения", – передает ее слова издание Спорт-Экспресс.

Анна Чернова

Анна Чернова

Калуга 24

Она отметила, что спокойно отнеслась к критике, поскольку уже сталкивалась с ней после не самого удачного выступления на Олимпиаде в Сочи.

"Понимаю, людям надо что-то обсуждать. Но я уже проходила хейт после Сочи, когда мне написали, мол девятая из 16 – это ни о чем. Так что теперь уже просто не обращала внимания. Зато было много слов поддержки, предложений помощи. Спасибо за это", – добавил она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал все мировые рекорды российских спортсменов.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
конькобежный спорт
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