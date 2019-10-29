Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после триумфа на европейских аренах, отправилась отдыхать в Африку.

У себя в Instagram 24-летняя уроженка Хмельниччины похвасталась горячим видео из Египта, в котором продемонстрировала новый купальник и новый соблазнительный образ.

Фанаты в аккаунте четырехкратной чемпионки Украины по прыжкам в длину устроили настоящую бурю из восторженных комментариев, отмечая ее невероятные формы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Новости Украинская чемпионка покорила Instagram глубоким декольте

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина в начале октября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в Дохе (Катар).

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