Главная Новости
30 октября • обновлено в 00:50
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Раздетая украинская чемпионка поразила сеть горячим видео

1.7т Читать материал на украинском

Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после триумфа на европейских аренах, отправилась отдыхать в Африку.

У себя в Instagram 24-летняя уроженка Хмельниччины похвасталась горячим видео из Египта, в котором продемонстрировала новый купальник и новый соблазнительный образ.

Фанаты в аккаунте четырехкратной чемпионки Украины по прыжкам в длину устроили настоящую бурю из восторженных комментариев, отмечая ее невероятные формы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Новости
Украинская чемпионка покорила Instagram глубоким декольте

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина в начале октября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в Дохе (Катар).

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персона
Марина Бех-Романчук
Место
Египет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel