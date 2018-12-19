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''Пошленько'': раздетая Свитолина похвасталась фото в ванне

2.3тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина взбудоражила сеть новым пикантным фото. Спортсменка решила сменить заставочный снимок своей страницы в социальной сети Instagram, чем покорила фанатов.

Свитолина выбрала для аватарки фото, на котором она в купальнике запечатлена в ванне с теннисными мячами. При этом первая ракетка страны откровенно демонстрирует татуировку с тигром на левом бедре.

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''Пошленько'': раздетая Свитолина похвасталась фото в ванне

Instagram Элины Свитолиной

Фанаты оценили снимок, подчеркнув его откровенность. "Чертовски сексуальная девушка", "Вау! Выглядишь фантастически", "Валютная львица", "Пошленько", "Невероятна!", "Круто", – пишут в комментариях фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина произвела невероятное впечатление на фанатов, опубликовав эффектное фото в коротком платье.

Отметим, что теннисистка продолжает подготовку к новому сезону. Первым турниром в 2019 году для украинки станут соревнования в австралийском Брисбене, где она будет защищать чемпионское звание.

Персона
Элина Свитолина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Как может взбудоражить сеть...грудь...размера 0?
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