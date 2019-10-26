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26 октября • обновлено в 20:52
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Популярную порноактрису нокаутировали в ее дебютном бою в ММА

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Бывшая звезда фильмов для взрослых Орион Старр неудачно дебютировала в смешанных единоборствах (ММА).

Американская порнозвезда уступила Элис Рид во время турнира на Bellator 232. Рид заметно активизировалась в конце первого раунда и за 16 секунд до гонга судья остановил избиение.

Для победительницы Элис Рид этот успех стал седьмым в карьере, в восьми боях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с некоторыми фотографиями спортсменки.

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

Орион Старр

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MMA
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