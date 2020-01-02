Популярная киберспортсменка показала голую грудь в прямом эфире

Популярная киберспортсменка Wintrycelll получила бан на известной онлайн-платформе Twitch, за обнажение в прямом эфире.

Во время игры в GTA Online на своей трансляции она заявила, что основатель Amazon – компании, которой принадлежит Twitch (видеостримингового сервиса, специализирующегося на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров) – Джефф Безос разрешил ей нарушать правила на платформе, чем, по ее словам, она неоднократно пользовалась.

На своем стриме она сначала показала лифчик, а после – обнажила грудь. Ее канал получил блокировку сразу после трансляции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская киберспортсменка Лючия Дита случайно разделась топлес во время показа очередной игры.

Девушка забыла выключить камеру и продемонстрировала всем свою грудь.

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