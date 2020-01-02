Популярная киберспортсменка показала голую грудь в прямом эфире

Популярная киберспортсменка Wintrycelll получила бан на известной онлайн-платформе Twitch, за обнажение в прямом эфире.
Во время игры в GTA Online на своей трансляции она заявила, что основатель Amazon – компании, которой принадлежит Twitch (видеостримингового сервиса, специализирующегося на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров) – Джефф Безос разрешил ей нарушать правила на платформе, чем, по ее словам, она неоднократно пользовалась.
На своем стриме она сначала показала лифчик, а после – обнажила грудь. Ее канал получил блокировку сразу после трансляции.
December 26, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская киберспортсменка Лючия Дита случайно разделась топлес во время показа очередной игры.
Девушка забыла выключить камеру и продемонстрировала всем свою грудь.
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