Помощница Шевченко отреагировала на призыв показать грудь: спортивные итоги 9 октября

Украинский боксер Александр Усик получил нового соперника на бой 12 октября, а волейболистка сборной России высказалась об Украине.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 9 октября.

Кроме того, помощница Андрея Шевченко по итальянскому ТВ Диетта Леотта прокомментировала курьезную ситуацию, во время которой фанаты попросили ее показать грудь. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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