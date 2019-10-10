Помощница Шевченко отреагировала на призыв показать грудь: спортивные итоги 9 октября

Украинский боксер Александр Усик получил нового соперника на бой 12 октября, а волейболистка сборной России высказалась об Украине.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 9 октября.
Кроме того, помощница Андрея Шевченко по итальянскому ТВ Диетта Леотта прокомментировала курьезную ситуацию, во время которой фанаты попросили ее показать грудь. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Официально: Усик получил нового соперника на бой 12 октября
Помощница Шевченко прокомментировала призыв показать голую грудь
"Любовь к Путину": чемпионка мира, сбежавшая в РФ, рассказала об Украине
Стало известно, что спасло Головкина от нокаута в бою с Деревянченко
"Будет плохо всей стране": футболист сборной Украины — о матче с Литвой
"Я скоро умру": Усик разоткровенничался в Чикаго
"Тут другая игра": новый соперник Усика предупредил украинца
Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.