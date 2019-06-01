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Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов: опубликовано видео

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Необычный инцидент произошел в Мадриде во время финала Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

В первом тайме на стадион "Ванда Метрополитано" в столице Испании выбежала раздетая болельщица. Что именно хотела сделать фанатка остается загадкой.

Охрана быстро выпроводила хулиганку с арены, а ее снимки разошлись по всему интернету.

Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов: опубликовано видео
Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов: опубликовано видео
Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов: опубликовано видео
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Напомним, что счет в финальной игре был открыт уже на 2-й минуте, после того, как на 34-й секунде Дамир Скомина поставил пенальти в ворота "шпор".

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Тема
финал Лиги чемпионов
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