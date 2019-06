Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов: опубликовано видео

Необычный инцидент произошел в Мадриде во время финала Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

В первом тайме на стадион "Ванда Метрополитано" в столице Испании выбежала раздетая болельщица. Что именно хотела сделать фанатка остается загадкой.

Охрана быстро выпроводила хулиганку с арены, а ее снимки разошлись по всему интернету.

The pitch invader earlier on is a whole meal#UCLfinal pic.twitter.com/WK07KRsRts