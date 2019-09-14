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14 сентября • обновлено в 13:24
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Пловчиха, надевшая "голый" купальник, добилась справедливости

5.4т Читать материал на украинском

Пловчихе Брекинн Уиллис, дисквалифицированной из-за слишком открытого купальника, вернули медаль соревнований на Аляске.

Брекинн Уиллис

Брекинн Уиллис

The Sun

Спортсменка подвернула его в районе ягодиц, потому что иначе плавать в нем было неудобно.

Ассоциация школьного спорта штата добилась отмены отстранения пловчихи. В организации заявили, что Уиллис ненамеренно оголила ягодицы. В результате все командные и индивидуальные очки были восстановлены, сообщает телеканал KTUU.

Представители школы спортсменки также признали, что наказание было чрезмерным, и посчитали, что купальник соответствовал пропорциям фигуры девушки. Отмечается, что в отношении судьи соревнований Джил Блэкстоун началась проверка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника. Спортсменка выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем, однако после узнала, что ее результат аннулирован из-за правила, регулирующего размер купальника.

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Место
США
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