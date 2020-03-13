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13 марта • обновлено в 02:41
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Олимпийские чемпионки разделись для рекламы

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Олимпийские чемпионки снялись в рекламе британского люксового бренда нижнего белья.

Героинями ролика стали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Алиша Ньюман, чемпионка мира по скалолазанию Саша Диджулиан, олимпийская чемпионка по бегу с препятствиями Квин Харрисон и золотая медалистка Игр Содружества по гимнастике Джорджия-Мэй Фентон.

На кадрах девушки в комплектах из новой коллекции Agent Provocateur позируют перед камерой и демонстрируют спортивные упражнения. Так, например, на одном из фото Алиша Ньюман запечатлена с шестом в руках и золотистом белье с цепями.

Джорджия-Мэй Фентон

Джорджия-Мэй Фентон

@agentprovocateur

Джорджия-Мэй Фентон

Джорджия-Мэй Фентон

@agentprovocateur

Джорджия-Мэй Фентон

Джорджия-Мэй Фентон

@agentprovocateur

Джорджия-Мэй Фентон.

Джорджия-Мэй Фентон.

@agentprovocateur

Квин Харрисон

Квин Харрисон

@agentprovocateur

Джорджия-Мэй Фентон.

Джорджия-Мэй Фентон.

@agentprovocateur

Алиша Ньюман

Алиша Ньюман

@agentprovocateur

Саша Диджулиан

Саша Диджулиан

@agentprovocateur

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская фитоняшка Илона Бальвас вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram откровенной фотосессией.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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