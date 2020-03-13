Олимпийские чемпионки разделись для рекламы

Олимпийские чемпионки снялись в рекламе британского люксового бренда нижнего белья.
Героинями ролика стали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Алиша Ньюман, чемпионка мира по скалолазанию Саша Диджулиан, олимпийская чемпионка по бегу с препятствиями Квин Харрисон и золотая медалистка Игр Содружества по гимнастике Джорджия-Мэй Фентон.
На кадрах девушки в комплектах из новой коллекции Agent Provocateur позируют перед камерой и демонстрируют спортивные упражнения. Так, например, на одном из фото Алиша Ньюман запечатлена с шестом в руках и золотистом белье с цепями.
Джорджия-Мэй Фентон
@agentprovocateur
Джорджия-Мэй Фентон
@agentprovocateur
Джорджия-Мэй Фентон
@agentprovocateur
Джорджия-Мэй Фентон.
@agentprovocateur
Квин Харрисон
@agentprovocateur
Джорджия-Мэй Фентон.
@agentprovocateur
Алиша Ньюман
@agentprovocateur
Саша Диджулиан
@agentprovocateur
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская фитоняшка Илона Бальвас вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram откровенной фотосессией.
О спорте и не только – в нашем Instagram!