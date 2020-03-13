Олимпийские чемпионки разделись для рекламы

Олимпийские чемпионки снялись в рекламе британского люксового бренда нижнего белья.

Героинями ролика стали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Алиша Ньюман, чемпионка мира по скалолазанию Саша Диджулиан, олимпийская чемпионка по бегу с препятствиями Квин Харрисон и золотая медалистка Игр Содружества по гимнастике Джорджия-Мэй Фентон.

На кадрах девушки в комплектах из новой коллекции Agent Provocateur позируют перед камерой и демонстрируют спортивные упражнения. Так, например, на одном из фото Алиша Ньюман запечатлена с шестом в руках и золотистом белье с цепями.

Джорджия-Мэй Фентон @agentprovocateur

Джорджия-Мэй Фентон @agentprovocateur

Джорджия-Мэй Фентон @agentprovocateur

Джорджия-Мэй Фентон. @agentprovocateur

Квин Харрисон @agentprovocateur

Джорджия-Мэй Фентон. @agentprovocateur

Алиша Ньюман @agentprovocateur

Саша Диджулиан @agentprovocateur

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская фитоняшка Илона Бальвас вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram откровенной фотосессией.

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