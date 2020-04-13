Тьяго Рамос, об отношениях с которым несколько дней назад объявила мать футболиста "ПСЖ" Неймара Надин Гонсалвес, раньше встречался с мужчинами.

Как сообщает издание The Sun, до начала отношений с 52-летней женщиной 22-летний парень был любовником личного повара бразильца по имени Мауро. Бразильские СМИ также приписывают ему романы еще с тремя представителями сильного пола – актером и комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Иринальдо Оливером.

Неймар и Тьяго Рамос @tiagoramoss

Оливер был крайне удивлен, когда увидел совместную фотографию Рамоса и матери Неймара в Instagram.

“Я был шокирован, когда узнал об этих новостях, мой телефон разрывался. Все начали присылать мне фотографии Рамоса и матери Неймара. Я знал, что он и с девушками встречался, но ни одной из них вживую не видел", – рассказал пиар-консультант.

Напомним, что ранее Надин Гонсалвес официально объявила об отношениях с 22-летним киберспортсменом посредством своего Instagram.

"Необъяснимое нельзя объяснить", – подписала она снимок.

Сам Неймар, который старше Рамоса на шесть лет, спокойно отнесся к новому роману своей матери, пожелав ей быть счастливой в комментариях под фотографией.

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