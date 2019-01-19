Новый бойфренд Свитолиной заговорил по-русски: видеофакт

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит много времени со своим парнем — французским теннисистом Гаэлем Монфисом в Австралии.

Звездная пара создала совместный аккаунт в Instagram, где постит смешные и милые моменты совместного отдыха. Свитолина уже учит своего парня говорить по-русски. На странице в Stories теннисисты запостили видео, как Гаэль осваивает новый язык.

Новости Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

Элина Свитолина и Гаэль Монфис instagram.com/g.e.m.s.life

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча второго тура Открытого чемпионата Австралии против Виктории Кужмовой в боксе украинки Элины Свитолиной сидел французский теннисист Гаэль Монфис. После матча наша спортсменка призналась, что встречается со своим коллегой.

В сети появилась реакция пользователей на новый роман первой ракетки Украины. Монфис ранее уже встречался с известными теннисистками.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал