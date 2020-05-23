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23 мая • обновлено в 22:19
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Невероятное видео с котом-вратарем собрало миллионы просмотров в Twitter

2.4т
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Британский футбольный блогер Крис Диксон показал видео, на котором его кот профессионально отбивает мячи, летящие в ворота, причем от всех видов атаки.

Менее чем за неделю ролик с пушистым спортсменом собрал почти 12 млн просмотров в Twitter.

"Знал, что допустил ошибку, назвав кота Мяунуэлем Нойером", — написал Крис на своей странице, сделав отсылку к немецкому вратарю Мануэлю Нойеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный случай произошел в чемпионате Беларуси по футболу, когда на стадион попытался пробраться упитанный кот. На 30-й минуте животное вышло на поле, но болбой унес его за пределы игровой зоны.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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