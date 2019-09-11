"Неудобство городу": звезда сборной РФ унизил россиян из-за протестов в Москве

Лучший хоккеист России Александр Овечкин выступил против проведения протестов относительно ситуации в стране.

В частности, форвард "Вашингтон Кэпиталз" негативно отреагировал на митинги, которые прошли в Москве накануне выборов в Мосгордуму.

Александр Овечкин РБК

"У нас свободная страна. Каждый говорит, что хочет. Но, допустим, я, если что-то захочу сказать, с плакатом на Тверскую не пойду. Представляете, какое это неудобство городу? Нужно все перекрывать, охранять. Но если люди так считают – это их право. Сейчас много возможностей. И социальные сети, и все что угодно. Это раньше, в 1990-е, как достучишься? А сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори", – цитирует Овечкина РБК.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеист сборной России Артемий Панарин жестко прошелся по президенту Путину из-за его нежелания пойти на смену власти.

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