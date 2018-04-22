Не делайте этого! Опубликовано 12 главных правил тренажерного зала

Некоторые женщины думаю так: "Я девушка и мне можно все!" Но незнание правил не освобождает от ответственности, а зачастую может привести к серьезным последствиям.

Для того чтобы нормально тренироваться, следует знать какие привычки являются деструктивными, а какие положительными. Блог Beauty & strong предлагает важнейшие правила для девушек, чего не следует делать в спортзале.

1. Не переусердствуйте с весом

Вероятно, пока вы отдыхаете в зале, вы видите, как вас окружают другие девушки и впечатляетесь, когда некоторые приседают со 100-килограммовой штангой, эффектно подтягиваются на турнике и при этом выглядят спортивно и женственно. Повторять за ними - абсолютно любительское отношение, не говоря уже о риске травм. Большинство из этих женщин занимаются уже многие года, кто-то имеет спортивные разряды, кто-то выступающая спортсменка. Выполняйте упражнения правильно и хорошо и только с оптимальными для вас нагрузками, чтобы избежать травмоопасных ситуаций. Пройдет время и, приложив усилия и терпение, вы тоже сможете похвастаться красивой фигурой и впечатляющей силой.

2. Не берите снаряды, не спрашивая

Когда вы используете определенные снаряды и оставляете их, чтобы пройтись, растягиваться или пить воду, а когда вы возвращаетесь видите кого-то, кто их использует, это очень раздражает. Избегайте таких ситуаций. Хорошая идея - спросить использует ли кто-то снаряд, вес, тренажер, прежде чем вы начинаете упражнение. Конечно, всегда есть возможность поочередно использовать тренажеры вместо создания негативных условий в зале. Поздоровайтесь с девушкой или парнем, взявшим, как вам кажется, "ваш" снаряд и предложите делать по очереди. В 99% случаев вам не откажут, а, возможно, вы заведете новое приятное знакомство.

3.Не бросайте гантели на землю

Когда спортсмены и спортсменки (особенно кроссфит) находятся в тяжелой серии упражнений и в экстазе от того, чего они достигли, они часто бросают грузы на землю. Избегайте таких действий, если только вы не должны этого делать, чтобы предотвратить травмы. Такие типы поведения вызывают довольно негативные эмоции, не говоря уже о том, что вы можете испортить снаряды и сделать отверстия в полу зала.

4. Не развлекайтесь с телефоном

Многие люди используют телефон на тренировке по делу, будь то секундомер или тренировочный двенвин, но есть люди, которые используют его, чтобы заполнить время. В основном это женщины. Что в этом плохого? Любое отвлечение во время тренировки будет иметь потенциально негативное влияние на ваши результаты. Во время упражнений вы должны быть максимально сосредоточены, чтобы получить хорошие результаты и избежать травм. Еще одним недостатком является то, что телефон отвлечет вас от отслеживания нормальной длительности перерывов и они могут быть слишком короткими или слишком длинными.

5. Соблюдайте дистанцию

Когда кто-то тренируется, постарайтесь не стоять в пределах досягаемости его движения. Также, если вы тренируетесь и концентрируетесь на упражнении и кто-то постоянно вас отвлекает, попросите освободить область выполнения упражнения.

6. Не используйте тренажеры для отдыха

Многое из оборудования в залах удобно для перерыва между сериями и упражнениями, но это не их предназначение. Если вы садитесь, чтобы отдохнуть на тренажерах, это может помешать кому-то использовать их. Лучше использовать скамейки или места отдыха или просто расслабиться в месте, где вы тренируетесь в данный момент, так вы покажете, что используете тренажер и вы не помешаете остальным.

7. Не делайте упражнение, если вы не знаете, как сделать правильно

Упражнения, такие как приседания со штангой, становая тяга, выпады и т. д., трудно выполнять и они очень рискованны. Особенно если вы используете много килограммов нагрузки. Посоветуйтесь с инструктором, прежде чем делать это. Их обязательно нужно выполнять любой женщине, желающей получить красивое тело! Но начинать надо с инструктажа и пустой штанги.

8. Избегайте начала тренировки без хотя бы небольшого разогрева

Прежде чем начать интенсивное и тяжелое физическое упражнение, вам нужно хорошо размять мышцы и суставы. Лучшие и самые простые варианты - 5-минутное кардио или небольшое активное растяжение. Таким образом, вы подготовите свое тело к тренировке и избежите травм.

9. Не разбрасывайте грузы по залу

Когда вы берете гантели, гири или штанги, после полного выполнения упражнения верните их назад. В противном зал будет выглядеть хаотично. И, скорее всего, никто не сможет тренироваться спокойно и качественно из-за постоянного поиска нужных блинов, гантелей и других весов.

10. Не смотрите в зеркало каждые 5 минут

Очень странная привычка многих девушек- смотреть 10 раз на зеркало при одночасовой тренировке и постоянно делать селфи в зале. "Кто из моих подписчиков еще не в курсе, что я хожу в зал? Не стерлась ли помада? А ягодицы уже стали круглыми?" Также встречается метод тренировок "Занимаюсь в тех тренажерах, которые стоят возле зеркала". Такой тип поведения можно назвать тренировкой эго, а тренажерный зал - место тренировки тела. Вы можете мешать выполнять упражнения ближайшим людям. И, поверьте, это выглядит очень забавно:)

11. Избегайте давать советы, если вы не уверены, что вы говорите

Не давайте советы никому, если вы сами не знаете, о чем говорите, лучше передайте их инструктору или кому-то, у кого больше опыта. Если, конечно, вы знаете, о чем говорите, смело делитесь знаниями, но только, когда вас спрашивают или вы видите критическую ситуацию, чтобы избежать возможных травм. Подумайте о том, насколько хорошо это было бы, если бы кто-то помог вам таким советом.

12. Не заботьтесь о людях, если считаете, что не можете помочь

Многие люди ищут помощи у других тренирующихся. Это не очень хорошая идея, потому что для нормального совета или правильной страховки нужен опыт и знания. Если у вас консультируются в чем-то и вы не работаете в зале лучше откажитесь и объясните, что у вас мало опыта, а не начинайте разъяснения, которые могут дать риск повреждений и вводить в заблуждение человека, который попросил вас о помощи. Если другая девушка просит вас помочь ей (подстраховать, поднять вместе снаряд и т.д.), обязательно помогите, но если вы уверены в том, что в этом на вас можно положиться.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что фоторепортаж с тренажерного зала для нудистов вызвал бурную реакцию в соцсетях.