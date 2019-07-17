Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Натер в рот: пошлое видео Смолова с Бузовой вызвало отвращение в сети

1.6т Читать материал на украинском

Футболист сборной России Федор Смолов принял участие в YouTube-шоу "Comment Out" и во время одного из раундов натер морковь в рот певице Ольге Бузовой.

Суть шоу заключается в следующем: участник тянет карточку с именем известного персонажа, и ему на выбор предлагаются две альтернативы – либо написать этому человеку нечто неприятное (в комментариях под его последним постом в Instagram), либо выполнить наказание.

Во время второго раунда Бузова вытянула карточку с Филиппом Киркоровым. Ольге был предложен выбор: либо написать под последним постом поп-певца жуткий комментарий ("Хочу запретить перелеты тупым мамашкам с их кричащими детишками, которых надо тупо смыть в унитаз. Ты со мной?"), либо согласиться на наказание.

Бузова выбрала наказание. Смолов встал на стул и при помощи терки натер певице в рот свежую морковь.

В сети фанаты не оценили такой перфоманс, назвав видео пошлым и отвратительным.

Натер в рот: пошлое видео Смолова с Бузовой вызвало отвращение в сети
Натер в рот: пошлое видео Смолова с Бузовой вызвало отвращение в сети
Натер в рот: пошлое видео Смолова с Бузовой вызвало отвращение в сети
Натер в рот: пошлое видео Смолова с Бузовой вызвало отвращение в сети
Натер в рот: пошлое видео Смолова с Бузовой вызвало отвращение в сети
Натер в рот: пошлое видео Смолова с Бузовой вызвало отвращение в сети
Новости
"Я не готова!" Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-чемпионка Москвы по фитнес-бикини угодила в громкий скандал. В интернете всплыло жесткое порновидео спортсменки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Федор Смолов Ольга Бузова
Тег
сборная России по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel