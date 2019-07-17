Натер в рот: пошлое видео Смолова с Бузовой вызвало отвращение в сети

Футболист сборной России Федор Смолов принял участие в YouTube-шоу "Comment Out" и во время одного из раундов натер морковь в рот певице Ольге Бузовой.

Суть шоу заключается в следующем: участник тянет карточку с именем известного персонажа, и ему на выбор предлагаются две альтернативы – либо написать этому человеку нечто неприятное (в комментариях под его последним постом в Instagram), либо выполнить наказание.

Во время второго раунда Бузова вытянула карточку с Филиппом Киркоровым. Ольге был предложен выбор: либо написать под последним постом поп-певца жуткий комментарий ("Хочу запретить перелеты тупым мамашкам с их кричащими детишками, которых надо тупо смыть в унитаз. Ты со мной?"), либо согласиться на наказание.

Бузова выбрала наказание. Смолов встал на стул и при помощи терки натер певице в рот свежую морковь.

В сети фанаты не оценили такой перфоманс, назвав видео пошлым и отвратительным.

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