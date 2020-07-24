Модель Playboy, с которой занимался сексом Роналду, приобрела футбольный клуб
Даниэла Чавес теперь владелица футбольной команды.
Знаменитая чилийская модель Playboy, у которой более 1.3 млн подписчиков в Instagram, приобрела любительский футбольный клуб "Ранкагуа Сур".
34-летняя Чавес вложилась в команду из родного города и надеется помочь клубу выйти в высший дивизион страны.
"Я представляю клуб "Ранкагуа Сур". Скоро они перейдут в профессиональную лигу. Еще один вызов, но приятный вызов, потому что это часть моего города. Мы сделаем все от нас зависящее", – написала девушка в Twitter.
Даниэла Чавес похвасталась покупкой клуба Twitter Даниэлы Чавес
OBOZREVATEL предлагает свои читателям посмотреть, как выглядит новоявленная владелица клуба.
Даниэла Чавес в расстегнутой блузке Instagram Даниэлы Чавес
Даниэла Чавес в розовом бикини Instagram Даниэлы Чавес
Даниэла Чавес в черном белье Instagram Даниэлы Чавес
Даниэла Чавес с декольте на фоне машины Instagram Даниэлы Чавес
Даниэла Чавес в машине в кожаном наряде Instagram Даниэлы Чавес
Даниэла Чавес в платье с декольте Instagram Даниэлы Чавес
Даниэла Чавес Instagram Даниэлы Чавес
В 2015-м Даниэла сделала сенсационное признание о Криштиану Роналду. Пышногрудая модель заявила, что имела интимные связи с португальцем. На тот момент футболист встречался с россиянкой Ириной Шейк.