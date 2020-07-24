Модель Playboy, с которой занимался сексом Роналду, приобрела футбольный клуб

Знаменитая чилийская модель Playboy, у которой более 1.3 млн подписчиков в Instagram, приобрела любительский футбольный клуб "Ранкагуа Сур".

34-летняя Чавес вложилась в команду из родного города и надеется помочь клубу выйти в высший дивизион страны.

"Я представляю клуб "Ранкагуа Сур". Скоро они перейдут в профессиональную лигу. Еще один вызов, но приятный вызов, потому что это часть моего города. Мы сделаем все от нас зависящее", – написала девушка в Twitter.

Даниэла Чавес похвасталась покупкой клуба Twitter Даниэлы Чавес

OBOZREVATEL предлагает свои читателям посмотреть, как выглядит новоявленная владелица клуба.

Даниэла Чавес в расстегнутой блузке Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в розовом бикини Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в черном белье Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес с декольте на фоне машины Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в машине в кожаном наряде Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в платье с декольте Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес Instagram Даниэлы Чавес

В 2015-м Даниэла сделала сенсационное признание о Криштиану Роналду. Пышногрудая модель заявила, что имела интимные связи с португальцем. На тот момент футболист встречался с россиянкой Ириной Шейк.