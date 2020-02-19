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20 февраля • обновлено в 02:08
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Королева Instagram: пышногрудая американская фитоняшка разделась на пляже

1.4т
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Ана Чери – американская модель, персональный тренер по фитнесу, звезда YouTube и Instagram с 12,5 миллионами подписчиков и владелица тренажерного зала в Калифорнии.

Как сообщает издание Dreshare, она обрела известность, когда согласилась раздеться для журнала Playboy в 2015 году. На ее счету также множество эротических фотосессий в бикини.

Ана Чери

Ана Чери

Body Engineers

Капитал 33-летней модели оценивается в 3,1 миллиона долларов, а доходы – в 250-300 тысяч долларов. Чери ведет свой фитнес-канал на YouTube, на который подписано почти 90 тысяч человек, где публикует мотивационные видео, упражнения для тренировок, интервью и многое другое.

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Персона
Ана Чери
Место
США
Теги
модель Фитнес
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