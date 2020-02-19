Королева Instagram: пышногрудая американская фитоняшка разделась на пляже

Ана Чери – американская модель, персональный тренер по фитнесу, звезда YouTube и Instagram с 12,5 миллионами подписчиков и владелица тренажерного зала в Калифорнии.
Как сообщает издание Dreshare, она обрела известность, когда согласилась раздеться для журнала Playboy в 2015 году. На ее счету также множество эротических фотосессий в бикини.
Ана Чери
Body Engineers
I’m 100% business.. . Most of the time 😉😏 I’ve been hard at work these last few months building my curves, but come January 1st I’m launching my annual New Year New You Challenge and I’ll be shredding along with all my clients 🙌🏼🙌🏼 time to get toned in 2020!! TAG A FRIEND!! #2020 #newyearnewyou #challenge #body #fit #fitness #curvy #curvygirl
Капитал 33-летней модели оценивается в 3,1 миллиона долларов, а доходы – в 250-300 тысяч долларов. Чери ведет свой фитнес-канал на YouTube, на который подписано почти 90 тысяч человек, где публикует мотивационные видео, упражнения для тренировок, интервью и многое другое.
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