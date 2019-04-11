Кличко обратился к украинцам: спортивные итоги 10 апреля

Легендарный Владимир Кличко записал новое обращение к украинцам относительно дебатов кандидатов в Президенты Украины, а британский супертяж Дерек Чисора восхитился Александром Усиком. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 10 апреля.
Кроме того, вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил признание в Испании. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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