Популярная колумбийская киберспортсменка Наталия "Alinity" Моголлон, случайно показала грудь во время стрима на известной онлайн-платформе Twitch.
32-летняя девушка попыталась засунуть подушку под блузку, но в результате ее прелести смогли увидеть все желающие.
April 26, 2020
"Независимо от того, что решит Twitch, я блокирую себя сама на платформе на 3 дня. Думаю, это честно. Хорошего вам дня!" – прокомментировала случившееся Alinity
Несмотря на то, что сначала девушку не забанили, модераторы Twitch спустя некоторое время "проснулись", заблокировав стриммершу.
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Наталия "Alinity" Моголлон
@Alinity
Отметим, что это не первый раз, когда на Twitch возникает скандал с Alinity. В июле 2019 года она швырнула своего кота Майло через плечо на стриме.
@peta @SaskatoonPolice @SaskatoonSPCA https://t.co/rAlniSeM2J @AlinityTwitch threw her cat because it blocked her view. #animalcruelty #cat #shame— Joen (@_J_o_e_n_) July 19, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная киберспортсменка Wintrycelll получила бан на известной онлайн-платформе Twitch, за обнажение в прямом эфире.
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