Популярная колумбийская киберспортсменка Наталия "Alinity" Моголлон, случайно показала грудь во время стрима на известной онлайн-платформе Twitch.

32-летняя девушка попыталась засунуть подушку под блузку, но в результате ее прелести смогли увидеть все желающие.

"Независимо от того, что решит Twitch, я блокирую себя сама на платформе на 3 дня. Думаю, это честно. Хорошего вам дня!" – прокомментировала случившееся Alinity

Несмотря на то, что сначала девушку не забанили, модераторы Twitch спустя некоторое время "проснулись", заблокировав стриммершу.

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Наталия "Alinity" Моголлон @Alinity

Отметим, что это не первый раз, когда на Twitch возникает скандал с Alinity. В июле 2019 года она швырнула своего кота Майло через плечо на стриме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная киберспортсменка Wintrycelll получила бан на известной онлайн-платформе Twitch, за обнажение в прямом эфире.

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