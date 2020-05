Один из тренеров девушки-бойца UFC из Бразилии Клаудии Гадельи залил ей воду в трусы между раундами. Видео этого момента появилось на канале "UFC Talks" в Twitter.

"Что здесь происходит?" – подписан ролик в социальной сети.

Гаделья отреагировала на видео, заявив, что это приносит ей невероятное наслаждение.

"Какой это кайф, вы даже представить себе не можете", – прокомментировала момент со своим участием девушка-боец.

Feels soo damn good you have no idea lmao 🤣 https://t.co/p0Uw8R5kDd