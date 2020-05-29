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29 мая • обновлено в 17:14
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"Какой кайф": девушке-бойцу UFC Клаудии Гаделье залили воду в трусы во время боя

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Один из тренеров девушки-бойца UFC из Бразилии Клаудии Гадельи залил ей воду в трусы между раундами. Видео этого момента появилось на канале "UFC Talks" в Twitter.

"Что здесь происходит?" – подписан ролик в социальной сети.

Клаудия Гаделья

Клаудия Гаделья

Гаделья отреагировала на видео, заявив, что это приносит ей невероятное наслаждение.

"Какой это кайф, вы даже представить себе не можете", – прокомментировала момент со своим участием девушка-боец.

Отметим, что Гаделье 31 год. Она выступает в минимальной весовой категории. На ее счету 18 побед и 4 поражения. В последнем бою, который состоялся 16 мая, Клаудия одолела Анджелу Хилл раздельным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая красотка из UFC Пейдж ВанЗант выложила свое голое фото.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
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