Главная Новости
16 апреля • обновлено в 05:00
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Как выглядит жена Сергея Стаховского: личные фото красотки

431
Читать материал на украинском

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский более 9 лет женат на россиянке Анфисе, которая в 1992 году эмигрировала в Венгрию

Молодые люди познакомились в 2010-м. Стаховский тогда помог молодой девушке – дочери хороших знакомых его родителей - сделать аккредитацию на Wimbledon. После этого Сергей и Анфиса встретились еще раз в Париже и уже не расставались.

Пара воспитывают троих детей: Таисию, Никифора и Алекса. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться внешностью музы нашего знаменитого спортсмена.

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Анфиса Стаховская

Анфиса Стаховская

@askanfisa

Ранее жена непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Алина опубликовала у себя в Instagram сексуальный танец, который вызвал восторг в комментариях.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Сергей Стаховский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Украина получит партию гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

  • В Китае подтвердили новый путь передачи коронавируса: заразиться может любой.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку