Как выглядит жена Сергея Стаховского: личные фото красотки

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский более 9 лет женат на россиянке Анфисе, которая в 1992 году эмигрировала в Венгрию

Молодые люди познакомились в 2010-м. Стаховский тогда помог молодой девушке – дочери хороших знакомых его родителей - сделать аккредитацию на Wimbledon. После этого Сергей и Анфиса встретились еще раз в Париже и уже не расставались.

Пара воспитывают троих детей: Таисию, Никифора и Алекса. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться внешностью музы нашего знаменитого спортсмена.

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Анфиса Стаховская @askanfisa

Ранее жена непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Алина опубликовала у себя в Instagram сексуальный танец, который вызвал восторг в комментариях.

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