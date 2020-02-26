Легендарный Владимир Кличко очень обеспокоен проблемами в личной жизни его экс-невесты, американской актрисы Хайден Панеттьери, страдающей от домашнего насилия.

По информации Us Weekly, 43-летний Кличко сильно переживает за мать своей дочери Кайи из-за ее отношений с бойфрендом Брайаном Хикерсоном.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери Shutterstock

"Владимир очень беспокоится за Хайден. Он продолжает заботиться о ней и искренне желает ей всего наилучшего", – рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Хикерсон неоднократно поднимал руку на свою возлюбленную, причем последний такой случай пришелся на День влюбленных. Так, по словам актрисы, 14 февраля Брайан швырнул ее в стену и бил кулаками. Хикерсона арестовали, однако в тот же день был освобожден, внеся залог 5 000 долларов. Его дело будет рассмотрено в суде 12 марта. При этом Хайден Панеттьери не только отказалась давать против него показания, но и смогла простить, утверждает тот же источник.

Инсайдер добавил, что, по мнению Кличко, Хикерсон использует 30-летнюю Хайден. Он говорит, что Брайан плохой парень, который контролирует Хайден и потворствует всем ее дурным привычкам.

Брайан Хикерсон и Хайден Панеттьери Shutterstock

Сама Хайден ни разу не комментировала публично свои скандальные отношения, однако на днях она опубликовала в твиттере снимок бывшего возлюбленного с их пятилетней дочерью и назвала Кличко "лучшим папой на свете". Когда один из ее подписчиков, приняв Владимира за Брайана, спросил, был ли сделан этот снимок до того, как он ее избил, или после, Хайден ему ответила: "Это не тот парень. Кличко – легенда. Это мой чемпион".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко намекнул на свое возвращение в бокс и возможный реванш с Тайсоном Фьюри.

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