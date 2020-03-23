Итальянская телеведущая похвасталась идеальным телом, приоткрыв грудь

Известная итальянская телеведущая Людовика Пагани является моделью и одной из самых красивых журналисток в стране. На ее Instagram-аккаунт подписались почти 2,5 миллиона человек.

Пагани родилась в 1995 году в Бергамо, пригороде Милана. Она до сих пор ходит в университет, где изучает политологию и менеджмент, но большую часть времени девушка уделяет работе на телевидении. Ранее она освещала футбольные события на канале Sportitalia, а сейчас стала ведущей на Rai Sport.

Людовика Пагани @ludovicapagani

Пагани является одной из самых богатых журналисток в Италии. Ее состояние в 2019 году оценивалось в сумму от 1 до 5 миллионов евро. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в красоте 24-летней девушки, взглянув на ее фотографии.

Людовика Пагани @ludovicapagani

Людовика Пагани @ludovicapagani

Людовика Пагани @ludovicapagani

Людовика Пагани @ludovicapagani

Людовика Пагани @ludovicapagani

Людовика Пагани @ludovicapagani

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-атташе сербской команды Бебу Кружевич отстранили от работы из-за слишком сексуальной внешности.

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