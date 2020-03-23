Главная Новости
24 марта • обновлено в 01:50
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Итальянская телеведущая похвасталась идеальным телом, приоткрыв грудь

863
Читать материал на украинском

Известная итальянская телеведущая Людовика Пагани является моделью и одной из самых красивых журналисток в стране. На ее Instagram-аккаунт подписались почти 2,5 миллиона человек.

Пагани родилась в 1995 году в Бергамо, пригороде Милана. Она до сих пор ходит в университет, где изучает политологию и менеджмент, но большую часть времени девушка уделяет работе на телевидении. Ранее она освещала футбольные события на канале Sportitalia, а сейчас стала ведущей на Rai Sport.

Людовика Пагани

Людовика Пагани

@ludovicapagani

Пагани является одной из самых богатых журналисток в Италии. Ее состояние в 2019 году оценивалось в сумму от 1 до 5 миллионов евро. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в красоте 24-летней девушки, взглянув на ее фотографии.

Людовика Пагани

Людовика Пагани

@ludovicapagani

Людовика Пагани

Людовика Пагани

@ludovicapagani

Людовика Пагани

Людовика Пагани

@ludovicapagani

Людовика Пагани

Людовика Пагани

@ludovicapagani

Людовика Пагани

Людовика Пагани

@ludovicapagani

Людовика Пагани

Людовика Пагани

@ludovicapagani

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-атташе сербской команды Бебу Кружевич отстранили от работы из-за слишком сексуальной внешности.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Место
Италия Бергамо
Тег
модель
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
CR4ZY
VS
Evil Genuises
CR4ZY первыми прожмут глиф
1.60 Сделать ставку
NaVi
VS
HellRaisers
Победа NaVi на первой карте
1.55 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Godsent
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.80 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Vitality
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Бой Хабиб – Фергюсон состоится вовремя
1.62 Сделать ставку
Вакцина от коронавируса COVID-19 первой будет найдена в Америке
1.60 Сделать ставку
До 1 апреля 2020 года станет известно о заражении коронавирусом Путина
14.00 Сделать ставку
Чемпионский парад Ливерпуля состоится до 1 сентября 2020
2.50 Сделать ставку
Следующая команда Гвардиолы - Ювентус
1.57 Сделать ставку