Интимный архив американской чемпионки попал в сеть: фото 18+

Американская сёрфингистка и бикини-модель Алана Бушар перед своей поездкой на отдых, пережила огромное потрясение. 28-летняя спортсменка и звезда Instagram лишилась своих интимных фотографий.

Хакеры порадовали 1.8 млн подписчиков девушки, выложив ее снимки топлес в открытый доступ.

Отметим, что в 2005 году Алана победила на чемпионате "T&C Women’s Pipeline" (Гавайи). Затем побеждала в ряде престижных соревнований — "The Rip Curl Girls Festival Junior Pro" (Испания), "The Roxy Pro Trials" (Гавайи), "The Billabong Pro Pre Trials" (Гавайи), "The Volcom Pufferfish Surf Series" (Гавайи) и других.

В 2014 году заняла 65 место в списке "100 самых сексуальных женщин мира" по версии журнала FHM.

