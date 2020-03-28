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28 марта • обновлено в 02:11
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Футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

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Модель журнала Playboy Мария Лиман, которая обрела известность, полностью раздевшись в поддержку сборной России на чемпионате мира-2018, заявила, что ищет любовника на время карантина.

"Спящая красавица ждет своего принца в заточении. Где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня? Прошу ускориться! Все свои запасы, которые я купила на месяц вперед, закончились за пару вечеров", – подписала девушка фотографию у себя в Instagram.

Мария Лиман

Мария Лиман

@liman_maria

Мария Лиман заскучала на карантине и "ждет принца"

Мария Лиман заскучала на карантине и "ждет принца"

@liman_maria

Сейчас Лиман находится в Лондоне, где базируется ее любимая футбольная команда. В ее Instagram-профиле есть несколько фотографий с домашнего стадиона "Челси".

Мария Лиман на матче "Челси"

Мария Лиман на матче "Челси"

@liman_maria

Стоит отметить, что в 2015 году ее наградили титулом Playmate of the Year – самой красивой девушки по версии украинского Playboy, а церемония награждения прошла в одном из киевских клубов.

"Ждет принца": футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

@liman_maria

"Ждет принца": футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

@liman_maria

"Ждет принца": футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

@liman_maria

"Ждет принца": футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

@liman_maria

"Ждет принца": футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

@liman_maria

"Ждет принца": футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

@liman_maria

"Ждет принца": футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

@liman_maria

"Ждет принца": футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

@liman_maria

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая американская фитнес-модель Кейтлин Ранк поразила многомиллионную армию подписчиков в Instagram своими роскошными эротическими снимками.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Англия Лондон
Теги
журнал Playboy модель ФК Челси
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