Фитнес-модель Лекси Викси, у которой 1 млн подписчиков, снялась голой в спортзале

Знаменитая фитнес-модель Лекси Викси поразила многочисленную армию своих подписчиков в Instagram, снявшись в обнаженной фотосессии.

22-летняя американка решила сделать эротические фотографии на фоне тренажерного зала.

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Лекси Викси @lexivixi

Как сообщал OBOZREVATEL, Лекси Викси решила не обременять себя выступлениями на крупных турнирах и нашла для себя легкий способ заработка.

Американская спортсменка стала сниматься в порно, став актрисой фильмов для взрослых.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!