Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей.

В честь такой даты все поклонники итальянской звезды собрали самые сексуальные снимки красотки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами полюбоваться фигурой итальянки без спортивного комбинезона.

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram роскошной фотосессией сделанной в Тысовце.

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