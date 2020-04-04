Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей.
В честь такой даты все поклонники итальянской звезды собрали самые сексуальные снимки красотки.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами полюбоваться фигурой итальянки без спортивного комбинезона.
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram роскошной фотосессией сделанной в Тысовце.
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