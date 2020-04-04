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4 апреля • обновлено в 14:22
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Доротея Вирер: самые сексуальные фото лучшей биатлонистки мира

1.2т
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Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей.

В честь такой даты все поклонники итальянской звезды собрали самые сексуальные снимки красотки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами полюбоваться фигурой итальянки без спортивного комбинезона.

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Доротея Вирер

Доротея Вирер

@dorothea_wierer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram роскошной фотосессией сделанной в Тысовце.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Доротея Вирер
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