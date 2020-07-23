Девушка чемпиона мира из Украины с трудом вместила грудь в купальник

Девушка чемпиона мира-2019 года до 20 лет в составе сборной Украины и нападающего "Шахтера" Даниила Сикана Татьяна Дятел опубликовала горячие снимки в купальнике.

"Море – любовь", – подписала она одну из фотографий.

Девушка Даниила Сикана Татьяна с трудом вместила грудь в купальник Instagram Татьяны Дятел

Девушка Даниила Сикана Татьяна с трудом вместила грудь в купальник Instagram Татьяны Дятел

Подписчики девушки не смогли сдержаться и пройти мимо ее пышной груди, которая с трудом вмещается в купальнике.

"Твои формы – моя любовь!", "Четверка?", "Они там не выпадут?", "Да фоткай уже просто с*ськи, чего уж там выдумывать".

Футболист начал встречаться с Татьяной, которая работает моделью, в 2019 году. Его девушка родилась в Кривом Роге, но живет и учится в Киеве.

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