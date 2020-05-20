Девушка нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Даша Савина опубликовала сексуальный ролик у себя в Instagram.

"Женщина должна найти свой стиль, подобно тому как художник выбирает свою творческую манеру. И тогда она всегда будет уверена в собственной привлекательности, независимо от текущей моды", – подписала она короткое видео.

Даша Савина @savinadasha

Подписчики Савиной в социальной сети не скрывают свой восторг, активно делая комплименты ее внешности и называя ролик "огненным".

Напомним, что в 2019 году Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте до 20 лет. В финальном матче против Южной Кореи он отличился двумя голами.

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