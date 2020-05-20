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20 мая • обновлено в 14:11
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Девушка чемпиона мира из Украины Даша Савина порадовала поклонников сексуальным роликом

2.6т
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Девушка нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Даша Савина опубликовала сексуальный ролик у себя в Instagram.

"Женщина должна найти свой стиль, подобно тому как художник выбирает свою творческую манеру. И тогда она всегда будет уверена в собственной привлекательности, независимо от текущей моды", – подписала она короткое видео.

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Подписчики Савиной в социальной сети не скрывают свой восторг, активно делая комплименты ее внешности и называя ролик "огненным".

Напомним, что в 2019 году Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте до 20 лет. В финальном матче против Южной Кореи он отличился двумя голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка футболиста Владлена Юрченко, Кристина, покорила интернет соблазнительными фото.

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Персона
Владислав Супряга
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