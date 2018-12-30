''Было ужасно'': футболист сборной Украины откровенно оценил жену и показал видео

В сети появилось видео с футболистом сборной Украины Артемом Кравцом и его супругой Анной, в котором они обсуждают внешность до и после косметической процедуры.

"Как тебе, Кравчик, мое лицо после карбокситерапии?" – спрашивает девушка, на что Артем с усмешкой отвечает: "Вот после карбокситерапии да, а до этого ужасно было".

Карбокситерапия – это современная процедура омоложения кожи, в процессе которой стимулируются верхние слои кожи, вследствие чего активизируется доставка кислорода и выработка коллагена. На лицо наносится препарат с углекислым газом, который моментально проникает в клетки кожи.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть этот ролик, а также фотографии Ани.

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

Анна Кравец Instagram

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