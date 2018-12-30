МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

''Было ужасно'': футболист сборной Украины откровенно оценил жену и показал видео

6.2тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео с футболистом сборной Украины Артемом Кравцом и его супругой Анной, в котором они обсуждают внешность до и после косметической процедуры.

"Как тебе, Кравчик, мое лицо после карбокситерапии?" – спрашивает девушка, на что Артем с усмешкой отвечает: "Вот после карбокситерапии да, а до этого ужасно было".

Карбокситерапия – это современная процедура омоложения кожи, в процессе которой стимулируются верхние слои кожи, вследствие чего активизируется доставка кислорода и выработка коллагена. На лицо наносится препарат с углекислым газом, который моментально проникает в клетки кожи.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть этот ролик, а также фотографии Ани.

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Анна Кравец

Анна Кравец

Instagram

Новости
Легенда сборной России пытался задушить жену и выкинуть ее из окна

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анна Кравец в сентябре снялась в откровенной фотосессии. Несмотря на то, что в ноябре 2017-го подарила футболисту близнецов, она продемонстрировала всем свое подтянутое тело.

Персона
Артем Кравец
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
21
16
Смешно
0
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Моя они после этих процедур все как с инкубатора
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги