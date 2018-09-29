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Биатлонистка сборной Украины снялась голой в Москве

4.2тЧитать материал на украинском

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

"Я давно хотела сделать фотосессию, но все никак не могла решить, в каком формате она будет, в какой стилистике. И вот как-то так сошлось, что я уже практически закончила набивать себе татуху, и через Instagram увидела работы девочек, как они круто делают фото. Написала им, договорились, встретились, ну и все. Тогда у меня было и время , и возможность, и душевное состояние, чтобы это сделать", - цитирует Абрамову пресс-служба Федерации биатлона Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на нашу спортсменку без комбинезона и лыж.

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

Instagram

Новости
Жертва трассы: появилось видео жуткого падения украинской биатлонистки Ольги Абрамовой на Кубке мира

Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону. В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.

Персона
Ольга Абрамова
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Комментарии на сайте не модерированы
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Лучше б пластику сделала на все части тела.А тату ничего,если б не всё остальное..
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Лучше бы она биатлоном занималась
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