Биатлонистка сборной Украины снялась голой в Москве

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

"Я давно хотела сделать фотосессию, но все никак не могла решить, в каком формате она будет, в какой стилистике. И вот как-то так сошлось, что я уже практически закончила набивать себе татуху, и через Instagram увидела работы девочек, как они круто делают фото. Написала им, договорились, встретились, ну и все. Тогда у меня было и время , и возможность, и душевное состояние, чтобы это сделать", - цитирует Абрамову пресс-служба Федерации биатлона Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на нашу спортсменку без комбинезона и лыж.

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Ольга Абрамова Instagram

Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону. В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.