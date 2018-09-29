Биатлонистка сборной Украины снялась голой в Москве

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.
"Я давно хотела сделать фотосессию, но все никак не могла решить, в каком формате она будет, в какой стилистике. И вот как-то так сошлось, что я уже практически закончила набивать себе татуху, и через Instagram увидела работы девочек, как они круто делают фото. Написала им, договорились, встретились, ну и все. Тогда у меня было и время , и возможность, и душевное состояние, чтобы это сделать", - цитирует Абрамову пресс-служба Федерации биатлона Украины.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на нашу спортсменку без комбинезона и лыж.
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону. В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.