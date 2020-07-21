Белодед похвасталась фото в новом купальнике
Дарья Белодед попозировала в купальнике. Instagram Дарьи Белодед
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед ярко проводит свое межсезонье.
В Instagram 19-летняя киевлянка выложила видео со своих покатушек на водном мотоцикле, однако пользователей привлекло внимание фото в купальнике.
Юзеры многочисленными смайлами в виде сердечек оценили фигуру спортсменки. Некоторые в комментариях отметили, что девушка набрала массу.
Дарья Белодед в купальнике Instagram Дарьи Белодед
Белодед похвасталась фото в новом купальнике
Белодед похвасталась фото в новом купальнике
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед на сборах в Коблево приняла участие в шуточном поединке против чемпионки Европы 2019 года, призёрки чемпионатов мира и Европы Оксаны Ливач.
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