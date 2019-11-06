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6 ноября • обновлено в 19:33
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Знаменитая чемпионка-лесбиянка снялась голой, прикрывшись поясами UFC

2.8т Читать материал на украинском

Чемпионка UFC двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнаженную фотографию. Вместо одежды на ней чемпионские пояса.

Бразильянка владеет титулами в легчайшем и полулегком весе Абсолютного бойцовского чемпионата.

Спортсменка подписала пост словами: "Это официальное фото. Я полуголая и справилась с этим". Нуньес является открытой лесбиянкой. В августе 2018-го она заключила брак с Ниной Ансарофф.

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

Instagram Нины Ансарофф

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