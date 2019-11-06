Знаменитая чемпионка-лесбиянка снялась голой, прикрывшись поясами UFC

Чемпионка UFC двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнаженную фотографию. Вместо одежды на ней чемпионские пояса.

Бразильянка владеет титулами в легчайшем и полулегком весе Абсолютного бойцовского чемпионата.

Спортсменка подписала пост словами: "Это официальное фото. Я полуголая и справилась с этим". Нуньес является открытой лесбиянкой. В августе 2018-го она заключила брак с Ниной Ансарофф.

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Нина Ансарофф Instagram Нины Ансарофф

Как сообщал OBOZREVATEL, бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, призналась в эфире бельгийского телевидения, что уже несколько лет состоит в отношениях с женщиной. Избранницей 23-летней спортсменки стала другая теннисистка из Бельгии - Грит Миннен.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!