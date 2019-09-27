Знаменитый украинский боксер попал в серьезное ДТП - опубликованы фото и видео

Украинский чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (11-0, 7 КО) попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь из тренировочного лагеря в Буковеле.

Судя по фото и видео, появившимся в социальных сетях, машина 31-летнего киевлянина вылетела в кювет и перевернулась. Спортсмен не пострадал и смог самостоятельно покинуть транспортное средство.

Информацию о том, что с боксером все в порядке, подтвердил в Instagram его тренер Станислав Григорук.

Напомним, что 5 октября у Беринчика запланирован бой в Броварах. Украинец будет защищать титул в бою против мексиканца Патрицио Морено (26-3, 19 КО).

Как сообщал О, свой крайний бой Денис провел 20 апреля, в кровавом бою разделавшись с 37-летним Нихито Аракавой (32-6-3, 18 КО) по прозвищу "японский Рокки".

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