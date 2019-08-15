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"Зеленский уже не тот": интервью Ломаченко вызвало бурную реакцию в сети

5.1т Читать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко, который продолжает подготовку к бою с Люком Кэмпбеллом, вызвал бурную реакцию в сети своим интервью телеканалу Sky Sports.

Британская съемочная группа специально прибыла в Киеве, где наш соотечественник проводит свои тренировки. На странице LomUs в социальной сети Instagram был опубликован фрагмент интервью, во время которого Василий сидит в каяке.

Внимание поклонников бокса привлек журналист, с которым общался Ломаченко. Фанаты отметили его невероятное сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, пользователи соцсети отметили прогресс в английском боксера.

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"Сначала подумал, что это Зеленский берет интервью", "Я ждал, когда он его в воду скинет", "Прогресс в английском. Пару лет назад Лома скромненько так отвечал, а сейчас уже как на родном чешит. Красавчик", "Зеленский, конечно, уже не тот", "Вася качнул свой английский нереально", "У Зе нет аккредитации!", "Думал, что Зеленский. А нет, не он", – пишут в комментариях под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал о своих спаррингах с Александром Усиком, отметив, что он быстрее своего кума.

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Персона
Василий Ломаченко
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