''Зачем оно мне надо?'' Усик рассказал о своем детстве

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, кем планировал стать в детстве. Украинский боксер категорически отказывался учить иностранные языки.

"Мне мама говорила, когда я был маленьким, что нужно учить иностранный язык. А я отвечал: "Зачем оно мне надо, я буду конюхом. Я что, с конями буду разговаривать на английском". Но маму я не послушал", - рассказал Усик в интервью каналу 112.

instagram.com/usykaa

Напомним, что украинский боксер откровенно заявил, что в данный момент совершенно не думает о том, с кем бы хотел выйти в ринг в ближайших поединках. По словам тяжеловеса, 2018-й год оказался очень трудным и насыщенным для него и его команды.

instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира Александр Усик прокомментировал поддержку украинского бокса со стороны государства. Наш спортсмен не мог подобрать слов, чтобы описать эту ситуацию.