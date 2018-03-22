"Я занят": от соперника Ломаченко сбежал тренер

Будущий соперник украинца Василия Ломаченко, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Хорхе Линарес остался без своего тренера. О расставании бывший наставник венесуэльского боксера Исмаэль Салас сообщил в интервью BoxingNews.

"К сожалению, я больше не работаю с Линаресом. Он предпочитает тренироваться в Лас-Вегасе и Японии. А у меня нет возможности ездить туда из Лондона потому, что я занят подготовкой Дэвида Хея к матч-реваншу в мае", – объяснил тренер причину прекращения сотрудничества.

По мнению Саласа, Линаресу нужно работать с опытным специалистом, который бы правильно подготовил его к сложному бою с украинским боксёром. В то же время он не исключил возможности в будущем возобновить их сотрудничество.

Напоминаем, что бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом состоится 12 мая на ринге нью-йоркского комплекса Madison Square Garden.