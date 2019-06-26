"Я его не уважаю, он взбешен": американский боксер надерзил Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес в очередной раз нелестно выразился в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко.

21-летний проспект всячески старается напомнить о себе, используя имя нашего соотечественника. Лопес бросил очередной вызов Василию, пообещав победить его в очном поединке.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

"Я буду на поединке Ломаченко – Кэмпбелл. Лома взбешен. Когда ты зол на что-то, то склонен к ошибкам. Уважаю ли его? Конечно, нет. Все остальные уважают, а я – нет. Вообще его не боюсь. Каждый, кто выходил с ним на ринг, говорили, что он лучший. Они утверждали это еще до боя. Верю, что наш бой произойдет, и знаю, что мы уже вывели его из себя. Я уже сломал его психологически, поэтому первый раунд за мной", – приводит слова Лопеса iSport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) официально назвал дату объединительного боя Ломаченко – Кэмпбелл.

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