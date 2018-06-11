"Все они г***о!" Тайсон Фьюри сделал дерзкое заявление после возвращения на ринг

Экс-чемпион WBA Super, WBO, IBF, IBO и чемпион по версии Ring Magazine тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу в первом бою после 924 дней вне ринга.

"Цыганский король" не оставил шансов албанцу Сеферу Сефери, который явно проигрывал в росте Фьюри и оказался легче на 30 кг. Сефер отказался продолжать поединок после четвертого раунда.

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"Кого бы они ни выбрали, это не имеет значения - они все одинаковые. Все равно все они мешки - Уайлдер, Джошуа, Паркер - все они г***о. Они все такие же, как Мануэль Сефер, или как там его зовут", - приводит слова Фьюри Boxingscene.

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