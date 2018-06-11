УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Все они г***о!" Тайсон Фьюри сделал дерзкое заявление после возвращения на ринг

1.9тЧитать новость на украинском

Экс-чемпион WBA Super, WBO, IBF, IBO и чемпион по версии Ring Magazine тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу в первом бою после 924 дней вне ринга.

"Цыганский король" не оставил шансов албанцу Сеферу Сефери, который явно проигрывал в росте Фьюри и оказался легче на 30 кг. Сефер отказался продолжать поединок после четвертого раунда.

Новости
"Не могу сидеть дома и ждать": обидчик Кличко "наехал" на Тайсона Фьюри

После боя британец отметил, что его не особо беспокоит, кто станет его следующим соперником

"Кого бы они ни выбрали, это не имеет значения - они все одинаковые. Все равно все они мешки - Уайлдер, Джошуа, Паркер - все они г***о. Они все такие же, как Мануэль Сефер, или как там его зовут", - приводит слова Фьюри Boxingscene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко красиво поставил на место своего обидчика.

Персоны
Тайсон ФьюриВладимир Кличко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги