Возможный соперник Усика завоевал чемпионский пояс, побывав в нокдауне

Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1), которого называют одним из потенциальных соперников украинца Усика, победил Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.

Поединок стал центральным на арене О2 в Лондоне и завершился единогласным решением судей.

Уайт - Ривас

В течение всей встречи Уайт действовал точнее и эффективнее. 32-летний колумбиец несколько раз пропускал серьезные удары, которые потрясали его. Но в 9-м раунде едва не произошла сенсация, когда Диллиан не заметил мощный апперкот, сваливший его в нокдаун.

Уайт - Ривас

31-летний британец сумел подняться и выиграть два заключительных раунда, а с ними и весь бой: счет судейских записок 116-111, 115-112 и 115-112.

Уайт - Ривас

Уайт - Ривас

Уайт - Ривас

Уайт - Ривас

Уайт - Ривас

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться полной записью боя.

Напомним, что в андеркарте этого поединка британский боксер Дерек Чисора (31-9), которого в чемпионском бою в 2012 году избил Виталий Кличко, эффектно победил Артура Шпильку (22-4) из Польши.

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