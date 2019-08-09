"Вопрос в том..." Джошуа сделал признание перед реваншем с Руисом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал о своих кондициях перед матчем-реваншем с мексиканским боксером Энди Руисом, которому в июне он проиграл все пояса.

Энтони Джошуа

"Сейчас я недостаточно хорош, но добавив некоторые аспекты, я стану совершенным бойцом. Я смогу проходить любых соперников, наносить им хуки и удары правой, после которых они упадут. Вопрос в том, когда они начинают отвечать, наносить контрудары... Я начал добавлять другие аспекты. Это мой шанс добавить все то, чего у меня не было в прошлом", - отметил Джошуа в интервью телеканалу Sky Sports.

Официально место проведения реванша анонсируют уже в пятницу, 9 августа.

Напомним, ранее стала известна причина поражения Джошуа в бою с Руисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, реванш Джошуа - Руис оказался под угрозой: британцу выдвинули ультиматум.

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