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7 февраля • обновлено в 08:29
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Ветеран АТО оскорбил Усика: боксер в ответ не сдержался

70.6т
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Украинский боксер Александр Усик устроил заочную перепалку с участником АТО Леонидом Остальцевым после того, как тот назвал Александра "обезьяной".

Леонид Остальцев и Александр Усик

Леонид Остальцев и Александр Усик

"Нас окружают не только ломаченки, усики, портновы, богданы, ну и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране и не боятся называть вещи своими именами", - сказал основатель пиццерии Pizza Veterano в передаче "Є СЕНС" на Youtube-канале "Пятого канала" .

Крымчанин ответил у себя в Instagram (стилистка автора сохранена).

"Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - не сдержался боксер.

Ветеран АТО оскорбил Усика: боксер в ответ не сдержался

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"Как же за***ли!" Усик станцевал под хит MARUV и вызвал гнев в сети

Напомним, что в августе прошлого года Усик стихом про "Мухи, кал, г*вно и пчелы" ответил OBOZREVATEL за новость про реакцию фанатов на творчество крымчанина.

Ранее Усик представил новое стихотворение, которое вызвало бурное неодобрение у поклонников спортсмена. В интернете юзеры оставили много нелестных комментариев о боксере, которые и привел в своей новости OBOZREVATEL.

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Автор
Максим Богданов
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
,,,Среди самых популярных лекарств в украинских аптеках оказалась настойка боярышника. Об этом 6 февраля сообщил РИА-Мелитополь со ссылкой на фармацевтический портал Pharm Издание составило список из двадцати наименований лекарственных препаратов, которые предпочитают украинцы. Настойку боярышника, или «боярку», опередили только хлорид натрия и цитрамон. В первую пятерку вошли также активированный уголь и анальгин. -
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Червоний Данило
Червоний Данило
Усик ты лошара! два слова связать не можешь. кто тебе этот спич-высер написал??? ты даже не обезьяна, а горилла с красной жопой!/
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А как кастрюли кипели когда усик флаг украины на себя накидывал! А сейчас осерают! Нация предателей!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пора Усику причаливать в родную гавань! Не ХР с de- Billami кучковаться!
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