Вероятного соперника Усика лишили чемпионского пояса: подробности скандала

Британский боксер Диллиан Уайт лишен звания временного чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксеркого совета) после того, как не прошел тест на допинг накануне боя с Оскаром Ривасом.

Как сообщает официальный сайт организации, решение принято пока условно. WBC уведомил Уайта и его команду о приостановлении его титула, а также о том, что боксер имеет право предоставить свои аргументы для специально созданной следственной комиссии.

Диллиан Уайт wbcboxing.com

Напомним, в организме 31-летнего Диллиана Уайта, которого СМИ называли потенциальным соперником Усика, за три дня до боя против Оскара Риваса были обнаружены метаболиты запрещенного препарата дианабола.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный промоутер Боб Арум выразил беспокойство по поводу поединка Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл в Лондоне. Причиной тревоги менеджера стал допинговый скандал с Уайтом.

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