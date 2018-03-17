В сети вспомнили самый крутой нокаут Гвоздика - опубликовано видео

Полутяжеловес Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) в ночь на 18 марта проведет бой с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО). Накануне этого поединка за титул временного чемпиона WBC в сети вспомнили одиннадцатую победу украинца.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Амар.

10 апреля 2016 года украинец одолел опытного француза Наджиба Мохаммеди (37-5, 23 КО), завоевав вакантный титул чемпиона Североамериканской федерации бокса.

Поединок завершился во втором раунде ярким нокаутом от нашего боксера. "Обозреватель" предлагает своим читателям вместе вспомнить и посмотреть на эту красоту.

Напомним, что 20 августа прошлого года Александр побил американца (18-2, 13 КО) Крейга Бейкера.