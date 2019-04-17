В два раза дольше: стали известны неутешительные данные о травме Ломаченко

Украинский чемпион Василий Ломаченко вынужден будет провести в гипсе не три недели, как предполагалось изначально, а в два раза дольше.

Об этом рассказал промотер боксера Боб Арум, комментируя травму нашего спортсмена в поединке против Энтони Кроллы.

"Первая вещь, которую Лома сказал, когда я вышел в ринг, была: "Боб, вы видели, я был сам не свой в последних двух в боях из-за плеча". Мы обратились к его врачу по поводу руки. Оказалось, сместилась связка. Они поставили её на место, а также обнаружили небольшую трещину. Они наложили ему гипс на шесть недель, а после восьми недель он сможет использовать руку", – заявил Арум в интервью FightНub.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко назвал сроки своего возвращения в ринг после боя с Кроллой, который завершился победой украинца в четвертом раунде техническим нокаутом.

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