Усика выкинули из рейтинга WBA

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был исключен из рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Это произошло после того, как украинец отказался от своего пояса и боя с российским "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым.
В обновленном списке лучших тяжеловесов по версии организации Усик не значится в топ-15. При этом указывается, что Александр продолжает удерживать пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF).
Александр Усик
Кроме того, Усика не стали включать в рейтинг супертяжелой весовой категории.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик впервые рассказал о своей подготовке к дебюту в хевивейте и поединка против камерунца Карлоса Такама.
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