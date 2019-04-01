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Усика выкинули из рейтинга WBA

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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был исключен из рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Это произошло после того, как украинец отказался от своего пояса и боя с российским "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым.

В обновленном списке лучших тяжеловесов по версии организации Усик не значится в топ-15. При этом указывается, что Александр продолжает удерживать пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF).

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Александр Усик

Александр Усик

Кроме того, Усика не стали включать в рейтинг супертяжелой весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик впервые рассказал о своей подготовке к дебюту в хевивейте и поединка против камерунца Карлоса Такама.

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Тема
WBA
Персона
Александр Усик
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